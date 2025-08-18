Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:17

В Крыму присоединились к Трампу в одном вопросе

Экс-сенатор Ковитиди назвала позицию Трампа по принадлежности Крыма обоснованной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Consolidated News Photos.Global Look Press

Позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма обоснована и исторически справедлива, заявила бывший сенатор от республики, член экспертного совета при комитете Совфеда Ольга Ковитиди. По ее мнению, глава Белого дома подкован и владеет темой, передает РИА Новости.

Позиция президента США по Крыму обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Очевидно, что американский президент владеет вопросом. История Крыма неразрывно связана с историей России. Мир на Украине необходим всем, и это возможно, для этого надо признать очевидное — российский статус Крыма, — отметила Ковитиди.

Она добавила, что условие Трампа об отказе Украины от членства в НАТО — также очевидно, так как декларация о государственном суверенитете, подписанная Киевом в 1990 году, запрещает вступление в какие-либо военные блоки. Кроме того, напомнила Ковитиди, в Акте провозглашения независимости Украины от августа 1991 года также указан нейтральный, внеблоковый статус.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Глава Белого дома добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

Россия
Крым
сенаторы
Ольга Ковитиди
Украина
принадлежность
