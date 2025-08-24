Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал черную вышиванку с контурами границ Украины 1991 года, в которой лидер государства Владимир Зеленский записал обращение ко Дню независимости, символичной. По его словам, президент таким образом ясно продемонстрировал состояние страны, передает РИА Новости.

Символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины. Зеленский четко показал, что он убил Украину, именно он — один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, — подчеркнул Рогов.

Он также добавил, что нынешний президент Украины запомнится уничтожением народа и передачей национальных активов иностранным государствам. По его мнению, Зеленский растоптал государство и передал его под внешнее управление.

Ранее Рогов опроверг заявление Зеленского о бережном отношении жителей новых регионов к украинской символике. Он назвал слова украинского лидера ложью и иллюзией, подчеркнув, что местные жители воспринимают украинский флаг как символ периода унижений.