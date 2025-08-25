Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 18:12

Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание

Блогера Маркаряна доставили в суд для избрания ему меры пресечения

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Социальные сети

Блогера Арсена Маркаряна доставили в Таганский районный суд для избрания ему меры пресечения, сообщает корреспондент NEWS.ru. Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества.

Отмечается, что мама блогера принесла на заседание его медали и грамоты. При этом всех журналистов вывели из здания суда.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует об аресте Арсена Маркаряна по уголовному делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Правоохранители задержали подозреваемого 23 августа, он пытался скрыться, спрятавшись в багажнике автомобиля. В ходе проведенного допроса блогер не признал свою вину.

Юрист Александр Хаминский заявил, что Маркаряну может грозить до 12 лет лишения свободы. По словам эксперта, его обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. Также готовятся проверки по другим инцидентам. Среди них возможное подстрекательство к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Хаминский подчеркнул, что даже шутливая форма повествования блогера не освободит от ответственности.

