Ученые зафиксировали максимальный риск мощнейших вспышек на Солнце ИКИ РАН сообщил о наивысшем риске вспышек X-класса на Солнце с середины лета

Вероятность возникновения наиболее мощных солнечных вспышек достигла наивысших значений с середины текущего лета, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале. Резкий рост активности светила связан с появлением на его поверхности крупной группы солнечных пятен.

Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X-вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета, — сказано в сообщении.

Специалисты поясняют, что источником текущей активности является область, которая еще не полностью вышла из-за солнечного лимба и пока остается частично скрытой для наблюдения. Это означает, что по мере ее дальнейшего поворота в сторону Земли потенциальное воздействие может усилиться.

Вспышки, относящиеся к X-классу, представляют собой наиболее энергичные явления на Солнце, сопровождающиеся колоссальным выбросом излучения. Они способны провоцировать на Земле экстремальные геомагнитные бури, выводить из строя спутниковое оборудование, нарушать работу систем связи и значительно увеличивать уровень радиации в околоземном пространстве.

Ранее ИКИ РАН сообщил, что на Солнце произошла крупнейшая с 20 июня 2025 года вспышка. Она достигла уровня M4.6 и была отнесена к четвертой категории.