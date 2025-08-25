Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:45

Доброволец рассказала, есть ли поблажки для женщин на СВО

Женщина-боец «Тигра» Демина заявила, что забыла о своем поле на полигоне

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Женщина-боец отряда «Тигр» ВС России Яна Демина заявила, что она и ее подруги забыли о своем поле. По ее словам, переданным «ФедералПресс», при подготовке на полигоне было физически и морально тяжело и поэтому на передовой она справляется.

То, что мы женщины, нам пришлось забыть еще на полигоне. Там наравне с мужчинами проходили все окопы, броски гранат, стрельбу. Как надевали в семь утра броню со всеми, так и снимали ее в семь вечера, тоже со всеми. Миллион раз я слышала «ты не женщина, ты боец», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в добровольческом отряде «Тигр» из Приморского края создано первое женское подразделение. Пять девушек-добровольцев отправятся в зону специальной военной операции для выполнения обязанностей санинструкторов. Как сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, среди добровольцев — глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Иванникова.

бойцы
ВС РФ
женщины
СВО
