Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:18

Планы ЕС увеличить военную помощь Украине назвали напрасными

Сенатор Джабаров считает военную помощь ЕС Украине напрасной тратой денег

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Поддержка Евросоюза Украины является бессмысленной тратой времени и ресурсов, сказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявления ЕС об увеличении военной поддержки Киеву.

Пусть встречаются. Кто им мешает? Пожалуйста. Только я не могу понять, Евросоюз — разве военная организация? По-моему, есть НАТО. Пусть они в рамках НАТО это решают. При чем здесь Евросоюз? Если хотят второй блок военный создать — Евросоюз, пусть так честно и признаются в этом, — указал сенатор.

Джабаров также полагает, что попытки европейских стран удержать Украину в качестве противовеса России не приведут к успеху.

Это совершенно напрасная трата времени, денег, — заключил Джабаров.

22 августа Евросоюз предоставил Украине дополнительные финансовые транши в рамках долгосрочной программы поддержки, которая будет действовать до 2027 года.

Ранее сообщалось, что с момента начала специальной военной операции 43 страны оказали Украине военную помощь. Среди них Германия заняла второе место, поставив около 100 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2. Кроме того, были переданы бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer.

Украина
Евросоюз
поддержка
Владимир Джабаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вспыхнул как спичка: мужчина в Татарстане чуть не сгорел заживо, детали
Дерматолог рассказал об опасности «зеленого ногтя»
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.