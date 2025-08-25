Планы ЕС увеличить военную помощь Украине назвали напрасными

Поддержка Евросоюза Украины является бессмысленной тратой времени и ресурсов, сказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявления ЕС об увеличении военной поддержки Киеву.

Пусть встречаются. Кто им мешает? Пожалуйста. Только я не могу понять, Евросоюз — разве военная организация? По-моему, есть НАТО. Пусть они в рамках НАТО это решают. При чем здесь Евросоюз? Если хотят второй блок военный создать — Евросоюз, пусть так честно и признаются в этом, — указал сенатор.

Джабаров также полагает, что попытки европейских стран удержать Украину в качестве противовеса России не приведут к успеху.

Это совершенно напрасная трата времени, денег, — заключил Джабаров.

22 августа Евросоюз предоставил Украине дополнительные финансовые транши в рамках долгосрочной программы поддержки, которая будет действовать до 2027 года.

Ранее сообщалось, что с момента начала специальной военной операции 43 страны оказали Украине военную помощь. Среди них Германия заняла второе место, поставив около 100 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2. Кроме того, были переданы бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer.