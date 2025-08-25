Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:18

В Минобороны России назвали количество погибших бойцов ВСУ за сутки

Суточные потери ВСУ на всех направлениях СВО составили 1130 военнослужащих

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Суточные потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях в зоне СВО достигли около 1130 человек, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, наибольшие потери зафиксированы в районах действия группировок «Центр» и «Восток».

В зоне группировки «Север» противник лишился до 165 бойцов, в зоне Западной группировки — более 215. Подразделения Южной и Центральной группировок войск ликвидировали до 175 и до 275 военнослужащих соответственно. Кроме того, в зоне группировки «Восток» украинская армия потеряла свыше 240 человек, а в районе действия объединения «Днепр» — до 60.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки уничтожили четыре украинские управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбит 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В ведомстве уточнили, что с начала проведения спецоперации ликвидированы 665 самолетов, 283 вертолета и 79 473 дрона.

До этого российские военные освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. В операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».

ВСУ
бойцы
Минобороны РФ
группировки
