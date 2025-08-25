Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 15:29

Названо слабое место модифицированной украинской ракеты «Длинный Нептун»

Военэксперт Кнутов: модифицированная ракета ВСУ «Нептун» стала более заметной

Модифицированная украинская ракета «Длинный Нептун» стала более заметной по сравнению с предшественником, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что данное оружие было создано на основе уже имеющихся ракет «Нептун», дальность которых была всего 240 километров.

Противокорабельный комплекс Украины «Нептун» включал шесть пусковых установок. Дальность действия этого комплекса — примерно 240 километров. Учитывая, что дальность сейчас не отвечает интересам Украины, интересам ВСУ, было принято решение увеличить длину этой ракеты, по сути, увеличить количество топлива, которое в ней находится. И, таким образом, довести дальность полета до тысячи километров. Увеличение размеров ракеты приводит к тому, что она становится еще более заметной, чем предшествующая ракета под названием «Нептун», — рассказал Кнутов.

По его словам, старые ракеты «Нептун» российские зенитно-ракетные комплексы сбивали много раз. Именно поэтому, отметил военэксперт, «Длинный Нептун» не представляет большой ценности с точки зрения радиолокационной незаметности или возможности поражения целей различного типа.

Ранее украинский госпортал «Зброя» показал ко Дню независимости видео с новой крылатой ракетой, которую эксперты считают модификацией комплекса «Нептун». Изделие способно поражать не только морские, но и наземные цели на расстоянии до тысячи километров.

