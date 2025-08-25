Психолог раскрыла, какой аромат активизирует работу мозга

Настроиться на продуктивную работу можно с помощью цитрусовых ароматов — они активизируют нервную систему и мозг, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Подобные запахи могут придать человеку уверенности и решительности. Эксперт добавила, что обонятельная система напрямую влияет на когнитивные способности.

Все семь наших органов чувств влияют на мозг, который отвечает за когнитивные функции и нервную систему. Это еще иногда называют сенсорной интеграцией. То есть с помощью зрения, вкуса, запаха мы получаем новые стимулы, которые активизируют зону мозга, — пояснила Сальникова.

Она также добавила, что запах свежеиспеченного хлеба вызывает в людях ностальгические чувства. Это связано с тем, как работает память. Аналогично и с ароматом духов любимого человека или кожи родного человека.

