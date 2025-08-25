Экс-депутата казанской гордумы заключили под стражу за 11 афер с землей В Казани за мошенничество арестована экс-депутат гордумы Бильгильдеева

В Казани рассматриваются уголовные дела против бывшего депутата городской думы Рушании Бильгильдеевой, обвиняемой в земельных махинациях и посредничестве во взяточничестве, пишет «Татар-информ». Сумма ущерба от ее действий составила 38,3 млн рублей.

Сперва Советский районный суд избрал для Бильгильдеевой меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Параллельно в Вахитовском суде продолжается разбирательство по другому делу.

На этот раз бывшему депутату вменяют 11 эпизодов мошенничества. По данным следствия, женщина руководила агентством недвижимости «Пассаж», которое продавало земельные участки без подключения инженерных коммуникаций. Итого в двух уголовных делах потерпевшими признаны 136 человек.

Ранее Алексей Кабочкин, обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, заявил, что хочет отправиться на фронт. Источник, знакомый с расследованием, рассказал, что это практически невозможно из-за инкриминируемой Кабочкину статьи «Создание преступного сообщества или преступной организации». Он также добавил, что еще один фигурант дела хотел бы оказаться на передовой, где воюет его брат.