Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:19

Экс-депутата казанской гордумы заключили под стражу за 11 афер с землей

В Казани за мошенничество арестована экс-депутат гордумы Бильгильдеева

Рушания Бильгильдеева Рушания Бильгильдеева Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия»/ТАСС

В Казани рассматриваются уголовные дела против бывшего депутата городской думы Рушании Бильгильдеевой, обвиняемой в земельных махинациях и посредничестве во взяточничестве, пишет «Татар-информ». Сумма ущерба от ее действий составила 38,3 млн рублей.

Сперва Советский районный суд избрал для Бильгильдеевой меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Параллельно в Вахитовском суде продолжается разбирательство по другому делу.

На этот раз бывшему депутату вменяют 11 эпизодов мошенничества. По данным следствия, женщина руководила агентством недвижимости «Пассаж», которое продавало земельные участки без подключения инженерных коммуникаций. Итого в двух уголовных делах потерпевшими признаны 136 человек.

Ранее Алексей Кабочкин, обвиняемый в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, заявил, что хочет отправиться на фронт. Источник, знакомый с расследованием, рассказал, что это практически невозможно из-за инкриминируемой Кабочкину статьи «Создание преступного сообщества или преступной организации». Он также добавил, что еще один фигурант дела хотел бы оказаться на передовой, где воюет его брат.

Казань
взятки
мошенники
аферы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Известную журналистку заочно арестовали за оскорбительные публикации
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.