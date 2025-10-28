Бабушка из Казани готовила азу так: обалденное рагу с картошкой и мясом — национальный рецепт со всеми секретами

Сочетание нежной говядины, пикантных солёных огурцов и румяного картофеля создаёт неповторимый вкус, а пряный соус обволакивает каждый кусочек. Это не просто еда — это уют, тепло и настоящие домашние традиции на вашем столе.

Для азу возьмите 500 г говядины, 1–2 луковицы, 1–2 солёных огурца, 6–8 картофелин, 1–2 зубчика чеснока, 1–2 ст. л. томатной пасты или кетчупа, лавровый лист, соль, перец и растительное масло для жарки.

Мясо нарежьте соломкой и обжарьте в казане до румяной корочки. Добавьте полукольца лука и жарьте до мягкости, затем положите томатную пасту и натёртые солёные огурцы. Влейте немного воды или бульона, накройте крышкой и тушите до готовности мяса. На отдельной сковороде обжарьте картофель до золотистого цвета, затем переложите его в казан. Добавьте соль, перец, лавровый лист и измельчённый чеснок, аккуратно перемешайте и тушите до полной готовности картофеля. Ароматное азу готово — подавайте горячим и наслаждайтесь настоящим вкусом детства!

