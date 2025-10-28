Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 15:45

Бабушка из Казани готовила азу так: обалденное рагу с картошкой и мясом — национальный рецепт со всеми секретами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бабушка из Казани готовила азу так: обалденное рагу с картошкой и мясом — национальный рецепт со всеми секретами. Сочетание нежной говядины, пикантных солёных огурцов и румяного картофеля создаёт неповторимый вкус, а пряный соус обволакивает каждый кусочек. Это не просто еда — это уют, тепло и настоящие домашние традиции на вашем столе.

Для азу возьмите 500 г говядины, 1–2 луковицы, 1–2 солёных огурца, 6–8 картофелин, 1–2 зубчика чеснока, 1–2 ст. л. томатной пасты или кетчупа, лавровый лист, соль, перец и растительное масло для жарки.

Мясо нарежьте соломкой и обжарьте в казане до румяной корочки. Добавьте полукольца лука и жарьте до мягкости, затем положите томатную пасту и натёртые солёные огурцы. Влейте немного воды или бульона, накройте крышкой и тушите до готовности мяса. На отдельной сковороде обжарьте картофель до золотистого цвета, затем переложите его в казан. Добавьте соль, перец, лавровый лист и измельчённый чеснок, аккуратно перемешайте и тушите до полной готовности картофеля. Ароматное азу готово — подавайте горячим и наслаждайтесь настоящим вкусом детства!

Ранее мы готовили картошку с соусом из крабовых палочек. Секрет хрустящести в 1 ингредиенте — шикарное блюдо из простых продуктов.

Читайте также
Овощное рагу по-индийски: необычное сочетание картофеля и сладкого ананаса
Общество
Овощное рагу по-индийски: необычное сочетание картофеля и сладкого ананаса
Салат — звезда всех ресторанов СССР: готовим «Чайку» с говядиной и горошком — простота и обалденный вкус
Общество
Салат — звезда всех ресторанов СССР: готовим «Чайку» с говядиной и горошком — простота и обалденный вкус
Обычную жареную картошку теперь не готовлю: картофельный шедевр по-испански пататас бравас с соусами — все из самых простых продуктов
Общество
Обычную жареную картошку теперь не готовлю: картофельный шедевр по-испански пататас бравас с соусами — все из самых простых продуктов
Азу — татарское рагу с говядиной и солеными огурцами: вкуснейший рецепт национальной кухни
Общество
Азу — татарское рагу с говядиной и солеными огурцами: вкуснейший рецепт национальной кухни
Не готовите рис в духовке, а зря! Обалденный рецепт с курицей — никакой мороки, чумовой соус, все смазали и в рукав
Общество
Не готовите рис в духовке, а зря! Обалденный рецепт с курицей — никакой мороки, чумовой соус, все смазали и в рукав
рагу
говядина
картошка
азу
простой рецепт
Казань
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Марий Эл осудили женщину за попытку сжечь знакомую заживо
Экс-депутат Рады высказался о возможном заговоре против Зеленского
В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе
«Он стоял без трусов»: как пикапер ответит за домогательства на свиданиях?
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрывали аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.