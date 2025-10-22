Картошка с соусом из крабовых палочек: секрет хрустящести в 1 ингредиенте — шикарное блюдо из простых продуктов

Этот простой рецепт превратит обычный картофель в настоящий гастрономический шедевр! Золотистая хрустящая корочка, нежная мякоть и аромат свежего чеснока делают его идеальным гарниром к мясу, рыбе или даже самостоятельным блюдом. А необычная фишка — лёгкий соус из творожного сыра с крабовыми палочками, огурцом, чесноком и зеленью, который делает блюдо праздничным и интересным.

Для приготовления возьмите молодой картофель — 900 г, оливковое масло — 2 ст. л., яблочный уксус — 3 ст. л.(именно он даст хруст), чеснок — 2 зубчика, морскую соль — 1 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л. и свежий розмарин — 1 веточку. Картофель тщательно вымойте, разрежьте пополам и обмакните в смеси масла, уксуса, соли и перца. Выложите срезом вниз на противень и запекайте при 220 °C около 35–40 минут до золотистой корочки, перевернув один раз. Сбрызните оставшимся уксусом, посыпьте измельченным чесноком и розмарином.

Для соуса измельчите 100 г творожного сыра, добавьте 100 г крабовых палочек, ½ свежего огурца, зубчик чеснока и 1 ст. л. мелко нарезанной зелени. Всё перемешайте до однородной массы. Подавайте картофель с соусом — корочка останется хрустящей, а вкус станет ярким и праздничным.

