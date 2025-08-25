Салат с запеченной тыквой, фетой и орехами! Идеальное осеннее сочетание

Салат с запечённой тыквой, сыром фета и орехами! Идеальное осеннее сочетание! Лёгкий, но сытный салат, который украсит любой ужин. Готовится за 20 минут и дарит настоящее гастрономическое наслаждение.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Тыква — 300 г
- Сыр фета — 80 г
- Рукола — 50 г
- Грецкие орехи — 30 г
- Масло оливковое — 1,5 ст. л.
- Уксус бальзамический — 1 ст. л.
- Мёд — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками 2×2 см. Смешайте с 1 ст. л. оливкового масла, 1/2 ч. л. мёда, щепоткой соли и перца. Выложите на противень и запекайте при 200 °C 20–25 минут до мягкости и карамелизации.
- На сухую сковороду обжарьте грецкие орехи 2–3 минуты до аромата, затем грубо порубите. В салатник выложите руколу, сверху — тёплую тыкву. Крошите сыр фета руками, посыпьте орехами. Для заправки смешайте оставшиеся масло, бальзамик и мёд. Полейте салат прямо перед подачей.
