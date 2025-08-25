Салат с запеченной тыквой, фетой и орехами! Идеальное осеннее сочетание

Салат с запечённой тыквой, сыром фета и орехами! Идеальное осеннее сочетание! Лёгкий, но сытный салат, который украсит любой ужин. Готовится за 20 минут и дарит настоящее гастрономическое наслаждение.

Ингредиенты (на 2 порции)

Тыква — 300 г

Сыр фета — 80 г

Рукола — 50 г

Грецкие орехи — 30 г

Масло оливковое — 1,5 ст. л.

Уксус бальзамический — 1 ст. л.

Мёд — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками 2×2 см. Смешайте с 1 ст. л. оливкового масла, 1/2 ч. л. мёда, щепоткой соли и перца. Выложите на противень и запекайте при 200 °C 20–25 минут до мягкости и карамелизации. На сухую сковороду обжарьте грецкие орехи 2–3 минуты до аромата, затем грубо порубите. В салатник выложите руколу, сверху — тёплую тыкву. Крошите сыр фета руками, посыпьте орехами. Для заправки смешайте оставшиеся масло, бальзамик и мёд. Полейте салат прямо перед подачей.

