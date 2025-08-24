Сладкая капуста с перцем: вкуснее моркови по-корейски и без стерилизации

Этот сладкий салат из капусты и перца покорит вас сочным хрустом, гармоничным сочетанием сладости и легкой кислинки, с пряным ароматом чеснока и моркови. Этот рецепт особенно хорош тем, что не требует стерилизации.

Рецепт: нашинкуйте 2 кг белокочанной капусты, нарежьте 1 кг болгарского перца соломкой, добавьте 3 тертые моркови и 3 измельченных зубчика чеснока. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 1 стаканом сахара, 1 ст. л. соли, 1 стаканом растительного масла и 150 мл 9% уксуса. Горячим маринадом залейте овощи, тщательно перемешайте и оставьте на 3 часа, периодически помешивая. Разложите салат по стерильным банкам, утрамбуйте, залейте оставшимся маринадом и закатайте крышками. Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания.

Через 2 недели салат приобретет насыщенный вкус — нежные сладковатые овощи с приятной остротой чеснока и пикантностью маринада. Храните в прохладном месте — такой салат станет идеальной закуской к мясу или самостоятельным блюдом в зимние дни — он вкуснее моркови по-корейски.

