Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски потерявшейся туристической группы на Курилах, сообщила пресс-служба МЧС России. Там уточнили, что незарегистрированная компания состояла из девяти женщин и мужчины-гида, к вечеру они не вернулись в лагерь.

Для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту. На земле поисково-спасательную операцию продолжают 28 человек и восемь единиц техники, — указали в ведомстве.

При этом подчеркивается, что спасатели поднимались к вершине вулкана по маршруту туристов, но обнаружить потерявшихся граждан наземной группировке не удалось из-за испортившейся погоды.

Ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин информировал, что поиски туристической группы из 10 человек в районе вулкана Баранского на Итурупе приостановлены. По его словам, спасатели не могут продолжать операцию в темное время суток.

