Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 03:41

Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах

Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах

Ми-8 Ми-8 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски потерявшейся туристической группы на Курилах, сообщила пресс-служба МЧС России. Там уточнили, что незарегистрированная компания состояла из девяти женщин и мужчины-гида, к вечеру они не вернулись в лагерь.

Для проведения воздушной разведки и поиска пропавшей группы вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту. На земле поисково-спасательную операцию продолжают 28 человек и восемь единиц техники, — указали в ведомстве.

При этом подчеркивается, что спасатели поднимались к вершине вулкана по маршруту туристов, но обнаружить потерявшихся граждан наземной группировке не удалось из-за испортившейся погоды.

Ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин информировал, что поиски туристической группы из 10 человек в районе вулкана Баранского на Итурупе приостановлены. По его словам, спасатели не могут продолжать операцию в темное время суток.

До этого стало известно, что операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла 12 августа на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, завершена. Как сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков, за 70 лет оттуда не получилось эвакуировать ни одного человека.

МЧС
туристы
Курильские острова
вертолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российским дачникам объяснили, как правильно хранить урожай яблок
Мирошник раскрыл, как изменилось поведение ВСУ после саммита на Аляске
Иран заявил о планах на поставки российской газа
Российские бойцы заняли остров в Херсоне
Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах
В Британии объяснили, почему отправка войск Германии не поможет Украине
Названа причина, почему фитнес-клубы не продают карты на два-три года
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему
Мерц признал экономический кризис в Германии
Пушилин рассказал об успешном продвижении ВС РФ к Константиновке
Дети в Запорожье подняли флаг нацистской Германии в День независимости
Посол США обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма
Часть Сум осталась без электричества
Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины против Китая
Российская теннисистка проиграла индонезийке на турнире в США
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор
«Балтика» разгромила «Сочи» в турнире РПЛ
25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного
Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.