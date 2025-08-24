Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 15:45

Раскрыто, на какой стадии поиски пропавших на Курилах туристов

Поиски пропавших на Курилах туристов приостановили

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Поиски туристической группы из 10 человек в районе вулкана Баранского на Итурупе приостановлены, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в Telegram-канале. По его словам, спасатели не могут продолжать операцию в темное время суток.

На данный момент поисковые мероприятия временно приостановлены в связи с наступлением ночного времени, — уточнил Истомин.

Спасатели осмотрели территорию радиусом более семи километров. Поиск осложняют плохие погодные условия: низкая облачность и густой туман, при котором видимость не превышает пяти метров. Признаков диких животных, которые могли бы представлять опасность для туристов, в этом районе не нашли.

Истомин сообщал, что к поискам привлекли сотрудников экстренных служб и правоохранителей. К поискам подключены шесть спасателей. К ним также присоединились военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

Известно, что в списке пропавших туристов у вулкана Баранского на Курилах оказались четыре жителя Санкт-Петербурга. Среди них Валерий Ф., который вел группу из девяти женщин. Также в группе были управляющая в ЖК Марина Д. (39 лет), менеджер Инна С. (30 лет) и Полина П. (29 лет).

пропавшие
туристы
Курильские острова
вулканы
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина попалась на непрямых закупках российской нефти
«Пауза» на Крымском мосту продлилась 40 минут
Назван неочевидный симптом нового штамма коронавируса «Стратус»
В Ленобласти отдых на воде закончился для семи человек госпитализацией
Появилось первое видео с вернувшимися из плена военными ВС России
Российские ударные дроны разгромили западную гаубицу вместе с пунктом БПЛА
Удивившая Путина сотрудница «Атомфлота» объяснила выбор профессии
Курян вернули с территории Украины
Рогов увидел символику в «погребальной» вышиванке Зеленского
Раскрыто, на какой стадии поиски пропавших на Курилах туристов
«Решающее значение»: дипломат назвал главный способ достичь мира на Украине
Задержан еще один мигрант, избивший футболиста Ерошевича
В ФАР ответили на слухи о «похоронах» российской альпинистки на пике Победы
«Большей частью не с Днепра»: Сальдо заметил смену тактики ВСУ под Херсоном
Крах ВСУ на новом фронте, бункеры в школах: новости СВО на вечер 24 августа
В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ
В Россию вернули жителей Курской области, которых удерживали на Украине
Россия и Украина обменялись пленными
«Убийца крылатых ракет»: военэксперт о российских средствах борьбы с ERAM
Овечкин рассказал, чем бы смог заняться вместо хоккея
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.