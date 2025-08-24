Раскрыто, на какой стадии поиски пропавших на Курилах туристов Поиски пропавших на Курилах туристов приостановили

Поиски туристической группы из 10 человек в районе вулкана Баранского на Итурупе приостановлены, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в Telegram-канале. По его словам, спасатели не могут продолжать операцию в темное время суток.

На данный момент поисковые мероприятия временно приостановлены в связи с наступлением ночного времени, — уточнил Истомин.

Спасатели осмотрели территорию радиусом более семи километров. Поиск осложняют плохие погодные условия: низкая облачность и густой туман, при котором видимость не превышает пяти метров. Признаков диких животных, которые могли бы представлять опасность для туристов, в этом районе не нашли.

Истомин сообщал, что к поискам привлекли сотрудников экстренных служб и правоохранителей. К поискам подключены шесть спасателей. К ним также присоединились военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

Известно, что в списке пропавших туристов у вулкана Баранского на Курилах оказались четыре жителя Санкт-Петербурга. Среди них Валерий Ф., который вел группу из девяти женщин. Также в группе были управляющая в ЖК Марина Д. (39 лет), менеджер Инна С. (30 лет) и Полина П. (29 лет).