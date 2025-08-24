Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 12:09

Опубликован список туристов, пропавших у вулкана на Курилах

Четыре петербуржца оказались в списке пропавших на Курилах туристов

Вулкан Баранского Вулкан Баранского Фото: Shutterstock/FOTODOM

В списке пропавших туристов у вулкана Баранского на Курилах оказались четыре жителя Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал Baza. Среди них Валерий Ф., который вел группу из девяти женщин. Также в группе были управляющая в ЖК Марина Д. (39 лет), менеджер Инна С. (30 лет) и Полина П. (29 лет).

На вулкан также отправились четыре жительницы Перми: младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Т. (29 лет), хирург Екатерина К. (32 года), Татьяна С. (50 лет) и Юлия З. (40 лет). Кроме того, в тургруппу вошли Татьяна О. (45 лет) из челябинских Каслей и врач-косметолог из Самары Регина Б. (33 года).

Как сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин, информация поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу, к поискам привлекли сотрудников экстренных служб и правоохранителей. К поискам подключены шесть спасателей. К ним также присоединились военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

Ранее турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае, где каждый год загадочно исчезают люди. Трое путешественников без предварительной регистрации самостоятельно пошли в горы, а вернулись из похода только двое.

пропавшие
туристы
Санкт-Петербург
Курильские острова
вулканы
