25 августа 2025 в 04:05

Иран заявил о планах на поставки российской газа

Посол Джалали: Иран надеется закупить российский газ в ближайшее время

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран рассчитывает в ближайшее время начать поставки российского газа через территорию Азербайджана, сообщил ТАСС посол Исламской Республики в России Казем Джалали. По его словам, переговоры с «Газпромом» находятся на завершающем этапе — большинство вопросов согласовано. Открытым остается лишь вопрос цены.

Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено, — подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ, поставки из России в Венгрию остановлены. Он назвал действия Киева попыткой втянуть Будапешт в конфликт. Украина при этом получает энергоресурсы из Венгрии, напомнил глава МИД.

Также советник Минсельхоза Ирака Махди Дамад сообщал, что страна столкнулась с острой нехваткой воды из-за сильной засухи и сокращения притока воды из соседних стран — Ирана и Турции. Он подчеркнул, что запасы подземных вод истощаются, а доставка питьевой воды в провинции становится проблематичной, что создает серьезную угрозу для обеспечения населения и аграрного сектора водой.

