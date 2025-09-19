В Забайкалье поймали водителя, в вездеходе которого погибли пять человек

В Забайкальском крае задержали водителя утонувшего в озере Амудиса гусеничного вездехода, в котором погибли пять человек, сообщает краевое СУ СК России. По его данным, мужчину привлекли в качестве подозреваемого.

Следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления водителя вездехода 1996 года рождения. Он допрошен, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасной услуги, повлекшей по неосторожности гибель двух и более человек). Расследование продолжается.

Ранее водолазам удалось снять на видео утонувший вездеход. Поисково-спасательная операция завершилась извлечением тел всех пяти погибших. В спасательном ведомстве отметили, что тела будут доставлены в центральную районную больницу для опознания. Также при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег.