В ресторане за это берут от 600 рублей — готовим божественный салатик дома

Этот салат с креветками и авокадо — пример того, как простые ингредиенты могут создать изысканное блюдо. В ресторанах за него просят немалые деньги, но приготовить его дома легко и быстро. Нежное авокадо, хрустящий огурец и ароматные креветки в лимонной заправке — сочетание, которое никогда не надоест.

Для приготовления очистите креветки, посолите, добавьте сухой чеснок и обжарьте на масле по 2 минуты с каждой стороны. Огурец очистите от кожицы и нарежьте кубиками, так же поступите с авокадо. Смешайте овощи, заправьте смесью оливкового масла, лимонного сока и соли. Выложите сверху теплые креветки.

Салат получается свежим, с ярким вкусом моря и легкой кислинкой лимона. Подавайте его сразу после приготовления, чтобы сохранить контраст температур и текстур. Это блюдо отлично сочетается с белым вином и станет украшением любого ужина.

