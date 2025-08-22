Квашеная капуста «Провансаль»: низкокалорийная закуска для ЗОЖ и диет

Квашеная капуста «Провансаль» с клюквой — это изысканный вариант классической закуски, где хруст капусты сочетается с яркой кислинкой ягод, сладостью моркови и пряными нотками лаврового листа, душистого перца и тмина.

Для приготовления возьмите: 2 кг белокочанной капусты, 1 морковь, 100 г клюквы или брусники, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1/2 ч. л. тмина. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Перемешайте овощи с солью и сахаром, добавьте специи. Плотно уложите в банку или эмалированную кастрюлю, переслаивая ягодами. Сверху поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня, ежедневно прокалывая массу деревянной палочкой для выхода газов. Затем уберите в холодильник.

Через неделю капуста готова — она приобретает нежно-розовый оттенок от ягод и тонкий ягодный аромат. Вкус получается сбалансированным — кисло-сладким с легким ароматом прованских трав. Это низкокалорийная (25 ккал/100 г), но сытная закуска идеальна для ЗОЖ и диет.

