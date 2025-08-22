Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:32

Квашеная капуста «Провансаль»: низкокалорийная закуска для ЗОЖ и диет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста «Провансаль» с клюквой — это изысканный вариант классической закуски, где хруст капусты сочетается с яркой кислинкой ягод, сладостью моркови и пряными нотками лаврового листа, душистого перца и тмина.

Для приготовления возьмите: 2 кг белокочанной капусты, 1 морковь, 100 г клюквы или брусники, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1/2 ч. л. тмина. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Перемешайте овощи с солью и сахаром, добавьте специи. Плотно уложите в банку или эмалированную кастрюлю, переслаивая ягодами. Сверху поставьте гнет. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня, ежедневно прокалывая массу деревянной палочкой для выхода газов. Затем уберите в холодильник.

Через неделю капуста готова — она приобретает нежно-розовый оттенок от ягод и тонкий ягодный аромат. Вкус получается сбалансированным — кисло-сладким с легким ароматом прованских трав. Это низкокалорийная (25 ккал/100 г), но сытная закуска идеальна для ЗОЖ и диет.

Ранее стало известно, как приготовить салат из перца и баклажанов на зиму: закатываю банками — настоящий отвал башки.

капуста
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.