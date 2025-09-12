Маринованная капуста — это тренд, который никогда не выйдет из моды. Идеальная закуска к картошке, незаменимый компонент для ярких салатов, основа для начинок и просто самостоятельное блюдо, от которого невозможно оторваться. Она готовится быстро, не требует стерилизации и готова поразить вас разнообразием вкусов. Мы собрали для вас коллекцию рецептов, готовьте с нами — будет вкусно!

Имбирь и клюква: взрывной дуэт для вашей капусты

Маринованная капуста с имбирем и куркумой

Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски

Маринованная капуста с клюквой и яблоком в медовой заливке

Имбирь и клюква: взрывной дуэт для вашей капусты

Для приготовления этой капусты вам понадобится кочан капусты, свежий корень имбиря и клюква, которая может быть как свежей, так и замороженной. Основу для маринада составят вода, каменная соль, сахарный песок, а также несколько горошин душистого перца и лавровые листья.

Готовим маринованную капусту на зиму: быстро и вкусно, сборник рецептов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капусту необходимо нашинковать соломкой, а имбирь нарезать тонкими слайсами или натереть. Клюкву следует слегка размять. Все подготовленные компоненты нужно смешать в подходящей емкости. Затем вскипятите воду со всеми специями для маринада, проварите их несколько минут и дождитесь, пока жидкость полностью остынет. Полностью холодным маринадом залейте капустную массу, установите сверху гнет и оставьте при комнатной температуре для брожения. После окончания процесса ферментации готовый продукт следует хранить в прохладном месте.

Маринованная капуста с имбирем и куркумой

Классическая маринованная капуста на зиму готовится из сочной белокочанной капусты, сладкой моркови, ароматного чеснока и свежего имбиря. Для пикантности добавляют молотую куркуму и острый перец по своему вкусу.

Овощи шинкуют: капусту — тонкой стружкой, а морковь измельчают на терке. Чеснок и имбирь пропускают через пресс, а перец чили мелко рубят. Все компоненты соединяют в большой миске, добавляют куркуму и острый перец, а затем аккуратно разминают руками для выделения сока. Для рассола в воде растворяют соль и сахар, добавляют растительное масло и доводят смесь до активного кипения. Сняв с огня, вливают столовый уксус. Горячим маринадом сразу заливают овощную смесь. Сверху устанавливают гнет и оставляют при комнатной температуре на несколько часов для пропитки. Готовый салат раскладывают по стерильным банкам вместе с рассолом и убирают на хранение.

Болезнь как рукой снимет: капуста в домашних условиях с куркумой и имбирем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски

Для приготовления этой острой закуски необходимы белокочанная капуста, морковь, несколько зубчиков чеснока, свежий имбирь и перец чили. Для маринада нужно приготовить воду, яблочный уксус, сахар, соль, соевый соус и звездочки бадьяна. Капусту следует нашинковать соломкой, а морковь измельчить на терке. Чеснок нарезается пластинками, имбирь — мелкими кусочками, а перец чили — тонкими колечками. Все подготовленные овощи тщательно перемешиваются в большой емкости. Полученную овощную смесь нужно разложить по банкам, которые предварительно обрабатываются кипятком, равномерно распределив имбирь и перец чили. Затем готовится маринад: в жидкость со специями добавляются остальные ингредиенты, кроме уксуса и бадьяна, и смесь доводится до кипения. В кипящий маринад вливается соевый соус, добавляется бадьян, а затем уксус. Бадьян следует извлечь сразу после этого. Овощи в банках сразу заливаются кипящим маринадом. После этого банки накрываются крышками и закатываются.

Маринованная капуста с клюквой и яблоком в медовой заливке

Для приготовления этой яркой закуски потребуется белокочанная капуста, крупное кисло-сладкое яблоко, например сорта «айдаред» или «симиренко», свежая или замороженная клюква, а также морковь. Капусту следует нашинковать, морковь натереть на крупной терке, а яблоко, очищенное от сердцевины, нарезать тонкими дольками или кубиками. Если используется замороженная клюква, размораживать её заранее не нужно. Подготовленные капусту, морковь и яблоко смешивают в миске, аккуратно перетирая руками, чтобы овощи и фрукты слегка пустили сок. После этого добавляют клюкву и осторожно перемешивают, стараясь не повредить ягоды. Полученную смесь плотно укладывают в банки.

Маринованная капуста с клюквой и яблоком в медовой заливке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринад готовится на основе воды с добавлением яблочного уксуса, меда, соли, душистого перца и гвоздики. Воду с солью, медом и специями доводят до кипения в кастрюле и проваривают несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат. В самом конце вливают уксус, размешивают и сразу же заливают кипящим маринадом содержимое банок.

Банки незамедлительно закатывают стерилизованными крышками, переворачивают и укутывают для постепенного остывания. После полного охлаждения заготовку убирают в кладовую для дальнейшего хранения.

Ранее мы писали про то, как закрыть на зиму острую и сладкую аджику