Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 20:00

Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Набираете лишние килограммы в зиму? Рассказываем про 7 стратегий для сохранения веса. С приходом осенне-зимнего периода многие сталкиваются с незапланированными килограммами. Разберёмся в причинах и найдём эффективные способы сохранить лёгкость до весны!

Почему мы поправляемся в холода?

  • Нехватка солнца снижает выработку серотонина, вызывая тягу к быстрым углеводам.
  • Эволюционный механизм — организм инстинктивно запасает энергию для «спячки».
  • Снижение активности — короткий день сокращает время прогулок и тренировок.
  • Сезонные праздники с обильными застольями добавляют лишние калории.

7 стратегий для сохранения веса:

  1. Поддерживайте водный баланс (1,5–2 л в день): мы часто принимаем жажду за голод.
  2. Увеличьте потребление белка до 1,5 г/кг веса для долгого насыщения.
  3. Используйте сезонные овощи (тыква, корнеплоды) как основу рациона.
  4. Введите утренние тренировки: они ускоряют метаболизм на весь день.
  5. Готовьте полезные альтернативы — запечённые яблоки вместо пирогов, овощные чипсы вместо картофельных.
  6. Практикуйте осознанное питание за праздничным столом.
  7. Не забывайте о витамине D: его дефицит провоцирует набор веса.

Важно! Не впадайте в крайности — умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание эффективнее жёстких диет. Зимний рацион должен быть питательным, но не чрезмерно калорийным. Помните: сезонность — не приговор для фигуры, а возможность разнообразить режим питания и активности!

Ранее мы рассказывали, как похудеть на 5 кг, не выходя из дома! Ходьба на месте под любимый сериал.

похудение
зима
осень
еда
лишний вес
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину
Евродепутат появился на публике с георгиевской лентой
Кадыров рассказал о поздравлении от Путина
Польша применила новые санкции против России
Один министр загремел в СИЗО за махинации в здравоохранении
Нетаньяху раскрыл, где и когда пройдут переговоры по Газе
Дмитриев оценил вероятность принятия США предложения Путина по ДСНВ
Бывшего министра здравоохранения Дагестана задержали на Ставрополье
Шатдаун ударил по авторитету Трампа среди американцев
Астрономы рассказали, когда случится первое осеннее суперлуние
Названы новые суммы выплат по больничным в ближайшие три года
Трамп назвал кандидата на пост генпрокурора Вирджинии чокнутым леваком
ВСУ дронами чуть не убили заслуженного артиста Белоруссии
Доигрались? Львов в огне, Зеля молит о перемирии: что дальше
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Раскрыто, почему Трамп оставил Исландию в НАТО
«Играл гимн России»: юный боксер растрогался после победы на Играх СНГ
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.