Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса

Набираете лишние килограммы в зиму? Рассказываем про 7 стратегий для сохранения веса. С приходом осенне-зимнего периода многие сталкиваются с незапланированными килограммами. Разберёмся в причинах и найдём эффективные способы сохранить лёгкость до весны!

Почему мы поправляемся в холода?

Нехватка солнца снижает выработку серотонина, вызывая тягу к быстрым углеводам.

Эволюционный механизм — организм инстинктивно запасает энергию для «спячки».

Снижение активности — короткий день сокращает время прогулок и тренировок.

Сезонные праздники с обильными застольями добавляют лишние калории.

7 стратегий для сохранения веса:

Поддерживайте водный баланс (1,5–2 л в день): мы часто принимаем жажду за голод. Увеличьте потребление белка до 1,5 г/кг веса для долгого насыщения. Используйте сезонные овощи (тыква, корнеплоды) как основу рациона. Введите утренние тренировки: они ускоряют метаболизм на весь день. Готовьте полезные альтернативы — запечённые яблоки вместо пирогов, овощные чипсы вместо картофельных. Практикуйте осознанное питание за праздничным столом. Не забывайте о витамине D: его дефицит провоцирует набор веса.

Важно! Не впадайте в крайности — умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание эффективнее жёстких диет. Зимний рацион должен быть питательным, но не чрезмерно калорийным. Помните: сезонность — не приговор для фигуры, а возможность разнообразить режим питания и активности!

