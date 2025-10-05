Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса

Набираете лишние килограммы в зиму? Рассказываем про 7 стратегий для сохранения веса. С приходом осенне-зимнего периода многие сталкиваются с незапланированными килограммами. Разберёмся в причинах и найдём эффективные способы сохранить лёгкость до весны!
Почему мы поправляемся в холода?
- Нехватка солнца снижает выработку серотонина, вызывая тягу к быстрым углеводам.
- Эволюционный механизм — организм инстинктивно запасает энергию для «спячки».
- Снижение активности — короткий день сокращает время прогулок и тренировок.
- Сезонные праздники с обильными застольями добавляют лишние калории.
7 стратегий для сохранения веса:
- Поддерживайте водный баланс (1,5–2 л в день): мы часто принимаем жажду за голод.
- Увеличьте потребление белка до 1,5 г/кг веса для долгого насыщения.
- Используйте сезонные овощи (тыква, корнеплоды) как основу рациона.
- Введите утренние тренировки: они ускоряют метаболизм на весь день.
- Готовьте полезные альтернативы — запечённые яблоки вместо пирогов, овощные чипсы вместо картофельных.
- Практикуйте осознанное питание за праздничным столом.
- Не забывайте о витамине D: его дефицит провоцирует набор веса.
Важно! Не впадайте в крайности — умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание эффективнее жёстких диет. Зимний рацион должен быть питательным, но не чрезмерно калорийным. Помните: сезонность — не приговор для фигуры, а возможность разнообразить режим питания и активности!
Ранее мы рассказывали, как похудеть на 5 кг, не выходя из дома! Ходьба на месте под любимый сериал.