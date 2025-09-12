Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025

Моментальная квашеная капуста с медом — хрустящая и невероятно вкусная! Кладезь витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Моментальная квашеная капуста с медом — хрустящая и невероятно вкусная! Этот рецепт поражает своей простотой и скоростью приготовления. Идеальная закуска к любому блюду всего за 24 часа! А сколько полезных витаминов в этой бюджетной овощной закуске — не сосчитать.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 средний вилок
  • Морковь — 1–2 шт.
  • Соль — 1 ст. ложка с горкой
  • Мед (или сахар) — 1 ст. ложка
  • Вода кипяченая охлажденная — 1 л
  • Лук репчатый — для подачи
  • Масло растительное — для подачи

Приготовление

  1. Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Аккуратно перемешать овощи, не разминая их руками. Плотно уложить смесь в чистую трехлитровую банку, оставив 5–7 см до горлышка. Залить охлажденной кипяченой водой, давая жидкости постепенно впитываться и доливая по мере необходимости.
  2. После окончательного заполнения банки добавить сверху соль и мед (или сахар). Поставить банку в глубокую тарелку или миску для сока, который будет выделяться в процессе брожения. Оставить при комнатной температуре на 24 часа. Готовую капусту подавать порционно с добавлением репчатого лука и заправкой из растительного масла. Хранить в холодильнике.

Ранее мы готовили капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет, и готово.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
