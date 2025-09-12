Моментальная квашеная капуста с медом — хрустящая и невероятно вкусная! Кладезь витаминов

Моментальная квашеная капуста с медом — хрустящая и невероятно вкусная! Этот рецепт поражает своей простотой и скоростью приготовления. Идеальная закуска к любому блюду всего за 24 часа! А сколько полезных витаминов в этой бюджетной овощной закуске — не сосчитать.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 средний вилок

Морковь — 1–2 шт.

Соль — 1 ст. ложка с горкой

Мед (или сахар) — 1 ст. ложка

Вода кипяченая охлажденная — 1 л

Лук репчатый — для подачи

Масло растительное — для подачи

Приготовление

Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Аккуратно перемешать овощи, не разминая их руками. Плотно уложить смесь в чистую трехлитровую банку, оставив 5–7 см до горлышка. Залить охлажденной кипяченой водой, давая жидкости постепенно впитываться и доливая по мере необходимости. После окончательного заполнения банки добавить сверху соль и мед (или сахар). Поставить банку в глубокую тарелку или миску для сока, который будет выделяться в процессе брожения. Оставить при комнатной температуре на 24 часа. Готовую капусту подавать порционно с добавлением репчатого лука и заправкой из растительного масла. Хранить в холодильнике.

