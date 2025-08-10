Капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет и готово

Капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет и готово

Капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет и готово! Этот простой рецепт позволяет быстро приготовить вкусный маринованный салат, который сохраняет свежесть и хруст даже после заливки горячим маринадом. Идеальная закуска к любым блюдам — от картошки до шашлыка!

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

Капуста белокочанная — 1 небольшой кочан (около 1,5 кг)

Морковь — 1 шт. (крупная)

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Болгарский перец — 1 шт.

Укроп/петрушка — по желанию

Для маринада

Вода — 1,5 л

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Растительное масло — 125 мл

Уксус 9% — 1 ст. л.

Приготовление

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — тонкой соломкой. Чеснок измельчите пластинами. Все овощи тщательно перемешайте в большой миске, затем плотно уложите в чистую 3-литровую банку, слегка утрамбовывая. Для маринада в кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Проварите 1-2 минуты до полного растворения кристаллов. Горячим маринадом сразу залейте овощи в банке до самого верха. Накройте стерильной крышкой, дайте остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Салат можно пробовать уже через 2-3 часа, но для насыщенного вкуса лучше дать ему настояться 12–24 часа. Хранится в холодильнике до 2 недель.

Ранее мы готовили мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой.