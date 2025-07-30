Закатываю банками: салат из перца и баклажанов — настоящий отвал башки

Зимний салат из перца и баклажанов в банках — это яркая закуска, где нежная мякоть баклажанов идеально сочетается со сладостью перца и пикантностью чеснока. Овощи сохраняют легкую хрусткость, пропитываясь ароматным маринадом. Настоящий отвал башки!

Для приготовления нарежьте 2 кг баклажанов кубиками, посолите и оставьте на 30 минут, затем промойте и обсушите. 1 кг болгарского перца нарежьте полосками, 3 крупных луковицы — полукольцами. Обжарьте баклажаны и перец отдельно до мягкости. Приготовьте маринад: смешайте 200 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 3 измельченных зубчика чеснока, 50 г сахара, 1 ст. л. соли, пучок рубленой зелени (петрушка + укроп) и 1 ч. л. молотого кориандра. Слоями уложите овощи в стерильные банки, переслаивая маринадом. Стерилизуйте 20 минут (литровые банки), закатайте и укутайте до остывания.

Через месяц овощи полностью пропитаются маринадом, создавая гармоничный вкус — сладковато-острый с приятной кислинкой, идеальный к мясу или как самостоятельная закуска! Закатываю этот салат банками, попробуйте и вы.

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