Готовим сейчас, едим уже через 3 часа: обалденные малосольные шампиньоны

По этому рецепту у вас получатся обалденные малосольные шампиньоны с нежной упругой текстурой и сбалансированным вкусом — легкая солоноватость прекрасно сочетается с чесночным ароматом и свежестью укропа.

Рецепт: возьмите 500 г свежих грибов, тщательно промойте и обсушите. Крупные шампиньоны разрежьте на четвертинки, мелкие можно оставить целыми. В стеклянную емкость уложите грибы, добавьте 3–4 зубчика чеснока (нарезанного пластинами), 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, несколько горошин черного перца и зонтик укропа. Плотно закройте крышкой и энергично встряхните, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник еще на 1 час.

Главное преимущество этого рецепта — минимальный набор ингредиентов и скорость приготовления. Готовим сейчас, едим уже через 3 часа. Шампиньоны идеальны как самостоятельная закуска, дополнение к картофелю или компонент салатов. Храните их в холодильнике не более трех дней.

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