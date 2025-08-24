Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 10:30

Салат «Семёновна» с крабовыми палочками! Готовим вкуснятину за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Семёновна» с крабовыми палочками! Готовим вкуснятину за 10 минут! Сочный, хрустящий и невероятно ароматный салат. Идеальное сочетание копченой колбасы, сладкой кукурузы и свежих овощей. Этот рецепт выручит вас, когда нужно накрыть стол быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 250 г
  • Крабовые палочки — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 150 г
  • Колбаса копченая — 70 г
  • Перец болгарский — ¼ шт.
  • Морковь свежая — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, слегка помните руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче и сочнее. Крабовые палочки нарежьте тонкими кружочками. Колбасу нарежьте соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Морковь натрите на корейской терке или нарежьте очень тонкой соломкой.
  2. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут. Подавайте, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили теплый салат с печенью и жареным яйцом! Ресторанное блюдо дома.

салат
крабовые палочки
простой рецепт
капуста
КОЛБАСА
Ольга Шмырева
О. Шмырева
