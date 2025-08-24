Салат «Семёновна» с крабовыми палочками! Готовим вкуснятину за 10 минут

Салат «Семёновна» с крабовыми палочками! Готовим вкуснятину за 10 минут! Сочный, хрустящий и невероятно ароматный салат. Идеальное сочетание копченой колбасы, сладкой кукурузы и свежих овощей. Этот рецепт выручит вас, когда нужно накрыть стол быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 250 г

Крабовые палочки — 2 шт.

Кукуруза консервированная — 150 г

Колбаса копченая — 70 г

Перец болгарский — ¼ шт.

Морковь свежая — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, слегка помните руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче и сочнее. Крабовые палочки нарежьте тонкими кружочками. Колбасу нарежьте соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Морковь натрите на корейской терке или нарежьте очень тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут. Подавайте, украсив свежей зеленью.

