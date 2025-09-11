Крабовый салат с корейской морковкой: секрет идеального ужина за 5 минут

Яркий, пикантный и невероятно аппетитный салат с крабовыми палочками и корейской морковью — это идеальное блюдо для тех, кто любит сочетание нежных морепродуктов и остро-сладких овощей! Этот салат готовится за считанные минуты и станет настоящим украшением любого стола.

Нарежьте 200 г крабовых палочек крупными кубиками. Добавьте 150 г готовой корейской моркови. Отварите 3 яйца, измельчите и отправьте в салатник. Нарежьте кубиками 1 огурец и пучок зеленого лука. Для заправки смешайте 3 ст.л. майонеза, 1 ч.л. лимонного сока и щепотку черного перца. Аккуратно соедините все ингредиенты, посолите по вкусу. Дайте салату настояться 15 минут в холодильнике — так вкусы соединятся и станут насыщеннее. Подавайте, украсив веточкой укропа и дольками лимона. Хрустящая морковь, нежные крабовые палочки и пикантная заправка создают идеальный баланс! Этот салат отлично сочетается с хрустящими тостами или картофельным пюре. Он хорош как самостоятельное блюдо или как закуска к праздничному ужину.

