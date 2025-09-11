Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 15:12

Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появилось видео первых минут после покушения на американского блогера Чарли Кирка, сообщает телеканал NBC. Кадры сняты на стадионе кампуса в штате Юта, где 10 сентября активист выступал перед студентами. В него стреляли с расстояния около 800 метров, пуля попала в шею.

На опубликованной записи видно, как Кирка на руках несут к машине, в то время как вокруг началась паника: люди хаотично покидали стадион, а полиция просила держаться подальше от пострадавшего.

После выстрела Кирка доставили в больницу, где он скончался. Мужчина выступал против военной помощи Украине и предлагал наладить диалог с Россией для урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Кирка застрелил снайпер с крыши соседнего здания. Комиссар Департамента общественной безопасности Бо Мэйсон заявил, что выстрел был произведен с третьего этажа. Он классифицировал убийство как политическое.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка, включая организаторов и спонсоров политического насилия. Он охарактеризовал произошедшее как признак наступивших «темных времен» для страны и подчеркнул решимость своей администрации привлечь виновных к ответственности.

убийства
Чарли Кирк
смерти
Юта
