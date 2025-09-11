В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка

Американского консервативного активиста Чарли Кирка застрелил снайпер с крыши соседнего здания, сообщил комиссар Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон на брифинге для журналистов. По его словам, которые приводит The Guardian, стрелок находился на уровне третьего этажа.

Выстрел был сделан с третьего этажа, предположительно с крыши, с большого расстояния. <…> Был один выстрел, и одна жертва, — отметил Мэйсон.

Он подчеркнул, что убийство классифицируется как политическое. Мэйсон также уточнил, что на данный момент нет информации о возможной причастности второго лица, и напомнил, что в штате Юта стрелку будет грозить смертная казнь.