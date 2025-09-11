Назван вероятный интересант убийства американского активиста Кирка

Заказчиком убийства политического активиста Чарли Кирка могло выступить так называемое глубинное государство США, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, жертва открыто противостояла действующему либеральному мейнстриму, что и послужило возможным мотивом для устранения.

Версий убийства Кирка может быть десятки. Он выступал против нарративов, которые отстаивало глубинное государство. Кирк был против мейнстрима, против либеральных ценностей, поэтому, вполне возможно, заказчиком этого преступления могло быть как раз глубинное государство. Кто мог быть исполнителем — это уже другое дело, — пояснил Блохин.

Он напомнил, что на самого главу Белого дома Дональда Трампа было совершено несколько покушений, а убийство 35-го президента США Джона Кеннеди, также вступавшего в противостояние с истеблишментом, до сих пор вызывает множество вопросов. По словам политолога, современное американское общество переживает период крайней поляризации, что создает благоприятную почву для подобных преступлений.

Ранее политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что убийство Кирка усилит раскол в американском обществе и станет серьезной личной потерей для Трампа. По его словам, это преступление заставит сторонников главы Белого дома ужесточить свои взгляды и призывы к борьбе с либеральными оппонентами.