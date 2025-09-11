В США рассказали о мистическом совпадении при убийстве Кирка

В США рассказали о мистическом совпадении при убийстве Кирка CNN: Кирк в момент покушения говорил о проблеме массовой стрельбы в США

Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк в момент покушения на него говорил о проблеме огнестрельного насилия в США, сообщил телеканал CNN. Журналисты отметили, что об этом говорит стенограмма последних нескольких минут перед нападением.

В частности, один из участников мероприятия обратился к Кирку с вопросом о том, сколько трансгендерных (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние 10 лет.

Слишком много, — заявил Кирк.

После этого между политиком и зрителем завязалась дискуссия на тему массовой стрельбы. Именно в этот момент Кирк упал, получив смертельное ранение.

Чарли Кирк, влиятельный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта и скончался в больнице. Мероприятие проходило в местном университете. После этого правоохранители оцепили Белый дом.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсетях написал, что команде президента Дональда Трампа пора осознать, что, поддерживая Киев, они поддерживают убийц. Так он прокомментировал убийство Чарли Кирка. Политик задался вопросом: «Кто следующий?».