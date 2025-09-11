Белый дом оцепили после убийства сторонника Трампа в Юте

Правоохранители оцепили Белый дом в США после убийства активиста Чарли Кирка в штате Юта, пишет газета The Washington Post (WP). Уточняется, что это сделано по соображениям безопасности.

Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности, — отмечается в публикации.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете.

В Сети появились кадры покушения. Мужчине выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами.

Также появилась информация, что в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон. При этом что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсетях написал, что команде президента США Дональда Трампа пора осознать, что, поддерживая Киев, они поддерживают убийц. Так он прокомментировал убийство активиста Чарли Кирка. Политик задался вопросом: «Кто следующий?»