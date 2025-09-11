В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу

Мужчину, который хотел передать пациенту одной из больниц Москвы наркотики, задержали росгвардейцы, сообщает «Вечерняя Москва». Запрещенные вещества, а именно 12 граммов гашиша, злоумышленник спрятал в стакане с йогуртом.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги с охраняемого объекта. Прибыв на место, они выяснили у охранника больницы, что к учреждению пришел мужчина, представившийся курьером, и попытался передать посылку для одного из пациентов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что у актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. У звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Юрист Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.