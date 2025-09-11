Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:19

«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot

Зеленский назвал Patriot неэффективными в борьбе с БПЛА «Герань»

Patriot Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Системы ПВО Patriot американского производства неэффективны против российских дронов «Герань», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает «РБК-Украина». По его словам, эти комплексы предназначены только для борьбы с баллистическими ракетами и не смогут помочь против беспилотников.

[Системы] Patriot Польше в борьбе с «Геранями» не помогут. И никому не помогут. Это оружие исключительно против баллистических ракет, — высказался украинский лидер.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Министр обороны Борис Писториус отметил, что Берлин обещал поставить их Киеву. Он добавил, что с украинскими оборонными компаниями заключены контракты на €300 млн (30 млрд рублей) для запуска программы глубинных ударов и поддержки производства дальнобойных БПЛА в Украине.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что на Украине могло сохраниться как минимум пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Это число включает те единицы, которые Германия обещала передать украинской армии.

Владимир Зеленский
Украина
США
ПВО
ЗРК Patriot
