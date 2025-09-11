«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot Зеленский назвал Patriot неэффективными в борьбе с БПЛА «Герань»

Системы ПВО Patriot американского производства неэффективны против российских дронов «Герань», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает «РБК-Украина». По его словам, эти комплексы предназначены только для борьбы с баллистическими ракетами и не смогут помочь против беспилотников.

[Системы] Patriot Польше в борьбе с «Геранями» не помогут. И никому не помогут. Это оружие исключительно против баллистических ракет, — высказался украинский лидер.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Министр обороны Борис Писториус отметил, что Берлин обещал поставить их Киеву. Он добавил, что с украинскими оборонными компаниями заключены контракты на €300 млн (30 млрд рублей) для запуска программы глубинных ударов и поддержки производства дальнобойных БПЛА в Украине.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что на Украине могло сохраниться как минимум пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Это число включает те единицы, которые Германия обещала передать украинской армии.