11 сентября 2025 в 15:24

Бикович объяснил интерес Запада к российскому кино

Бикович заявил, что на Западе интересуются российским кино из-за хороших сюжетов

Милош Бикович Милош Бикович Фото: NEWS.ru

Фильмы российского производства становятся интересны зарубежному зрителю из-за хороших сценариев и сюжетов, заявил NEWS.ru актер сербского происхождения Милош Бикович. По его словам, также следует обращать внимание на настроение аудитории.

Это проекты, снятые на очень высоком уровне, у которых очень понятный хороший сценарий и сюжет, — сказал он.

Ранее показ военной драмы «Ржев» режиссера Игоря Копылова состоялся в Российском культурном центре в Вашингтоне. Директор РКЦ Ольга Головащенко рассказала, что кинопоказ открыл новый сезон мероприятий после летнего перерыва.

Между тем актер и обладатель звания «Самый сильный человек планеты» Хафтор Бьернссон заявил на открытии соревнований Siberian Power Show в Красноярске, что не исключает возможности съемки в российских фильмах. Артист ирландского происхождения, сыгравший Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», согласился на это при условии, что ему понравятся сценарий и роль.

