11 сентября 2025 в 14:13

Яйца, запеченные в авокадо: готовим ленивый завтрак ресторанного уровня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные яйца в авокадо — это необычное и полезное блюдо, которое сочетает кремовую текстуру авокадо и нежность запеченного яйца. Такой завтрак готовится всего за 10 минут и содержит полезные жиры, белки и витамины. Блюдо выглядит элегантно и станет прекрасным вариантом для будничного или праздничного завтрака.

2 спелых авокадо разрезают пополам, удаляют косточку и немного мякоти, чтобы углубление стало больше. Аккуратно вбивают по 1 яйцу в каждую половинку. Слегка солят, перчат и посыпают паприкой. Выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Запекают при 200°C 8-10 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Подают сразу, украсив зеленью и семенами кунжута. Блюдо получается нежным, с приятным контрастом температур и текстур.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

еда
рецепты
завтраки
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
