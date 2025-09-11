Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 18:09

В России планируют модернизацию маткапитала

Голикова сообщила о подготовке предложений по модернизации маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ планирует к ноябрю подготовить предложения по модернизации маткапитала, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в комментарии ТАСС на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Она напомнила, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

У нас к ноябрю месяцу будут согласованные предложения, — подчеркнула зампред правительства.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что маткапитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет. Рыбальченко убежден, что это станет стимулом для улучшения рождаемости в России.

Депутат Госдумы Никита Чаплин между тем заявил, что индексация материнского капитала произойдет 1 февраля 2026 года и составит от 5% до 10%. По его словам, точный размер индексации будет определен в зависимости от уровня инфляции на конец 2025 года.

маткапитал
Татьяна Голикова
правительство РФ
предложения
семьи
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина убил знакомого и ушел на СВО
Леопард преодолел 300 км до родных мест в Приморье
Захарова назвала передачу, которая вдохновляла ее в 90-е
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.