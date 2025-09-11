В России планируют модернизацию маткапитала

Правительство РФ планирует к ноябрю подготовить предложения по модернизации маткапитала, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в комментарии ТАСС на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Она напомнила, что соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

У нас к ноябрю месяцу будут согласованные предложения, — подчеркнула зампред правительства.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что маткапитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет. Рыбальченко убежден, что это станет стимулом для улучшения рождаемости в России.

Депутат Госдумы Никита Чаплин между тем заявил, что индексация материнского капитала произойдет 1 февраля 2026 года и составит от 5% до 10%. По его словам, точный размер индексации будет определен в зависимости от уровня инфляции на конец 2025 года.