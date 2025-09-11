Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит

Следственный комитет России заинтересовался многоженцем из Москвы Иваном Суховым. Против мужчины возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении дочери. Ранее она заявляла о домогательствах со стороны отца на телешоу. Где сейчас находится многодетный отец, какое ему грозит наказание и что говорят адвокаты сторон — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют многоженца Ивана Сухова

На Ивана Сухова завели уголовное дело после того, как его дочь Анна заявила о домогательствах. Ранее девочка выступила в эфире федерального канала, где заявила, что подвергалась развратным действиям с 14 лет. По словам Анны, она прожила у Ивана совсем недолго — около четырех месяцев, а затем сбежала из-за двух эпизодов развратных действий.

«Папа взял меня на отдых почти пять лет назад. И там, скажем так, он совершил действия полового характера по отношению ко мне. Он сказал: „Дочь, закрой глаза“. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы», — сказала Анна.

Как утверждает девушка, во второй раз ситуация повторилась, когда ей было 15 лет. По ее словам, тогда отец сказал, что из нее не выйдет достойной жены, и предложил набраться опыта в сексе.

«Это было в Александрове. К счастью, я смогла сбежать. Он сказал: „Дочь, твоя прошлая жизнь… В общем, из тебя достойной жены не выйдет, поэтому хотя бы будешь все уметь, как правильно делать“», — вспоминает Анна.

По словам девушки, спустя месяц после этого эпизода отец сказал ей, что она все придумала и никакого насилия с его стороны не было. На вопрос, был ли факт проникающего изнасилования, она ответила, что вряд ли можно это так квалифицировать. Как утверждает Анна, Сухов домогался не только ее. По словам девушки, еще как минимум одна его дочь пострадала от действий отца. Девочки якобы обсуждали это между собой.

После этого признания силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все необходимые экспертизы. Сам многоженец пропал — он перестал выходить на связь после визита в Следственный комитет, ранее сообщил его адвокат.

Какой срок может грозить многоженцу Сухову

Адвокат Ивана Сухова Александр Почуев заявил NEWS.ru, что многоженец не общается с дочерью Анной, поскольку «в связи с ее публичными обвинениями это будет расценено как попытка сокрыть следы преступления». По словам юриста, его доверитель узнал об уголовном деле из СМИ. Как добавил Почуев, защита рассчитывает на оправдательный приговор. Предполагается, что Ивану может грозить до трех лет колонии.

Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Надежда умирает последней, но зная, как работает наша правоохранительная система, реально оцениваем все шансы на оправдательный приговор, которых по статистике 0,3% по всей стране. А возбужденное дело Следственный комитет крайне не любит оканчивать в связи с отсутствием состава преступления, потому что это влечет реабилитацию», — пояснил он.

Кто инициировал дело против многоженца Сухова

Депутаты Государственной думы добивались проведения проверки в отношении Ивана Сухова, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Мы обращались в Следственный комитет с просьбой взять под контроль проверку этого дела по заявлению. И изначально, к сожалению, районное управление, районный отдел не усмотрел признаков преступления, но мы обратились повторно, в том числе и во время одного из недавних эфиров на Первом канале, к руководству Следственного комитета с просьбой основательно и беспристрастно, справедливо провести проверку. И, как мы видим, сейчас Следственный комитет нашел основания для возбуждения уголовного дела», — сказал парламентарий.

Он отметил, что суд должен принимать дальнейшее решение о судьбе многоженца.

«Как бы мне ни хотелось, чтобы его наказали, наказывать его должны не по желанию депутата, а по решению суда. Лично мое мнение, что, конечно, там в полной мере он начудил и должен отвечать по закону. Но, несмотря на мой очень праведный и сильный гнев на него, решение принимает суд», — резюмировал депутат.

Признает ли Иван Сухов вину в совращении дочери

Почуев также заявил, что у следствия нет никаких доказательств, кроме «голословных обвинений со стороны дочери» Сухова, которая, по его мнению, попала под влияние передачи.

«Ток-шоу выгодно присвоить популярную тему многоженства, устроить показательное линчевание Сухова и заработать рейтинги, что подтверждают многочисленные эфиры. Пока их 12, но съемки будут продолжаться. Думаю, что это дело по популярности превзойдет известное дело Шурыгиной», — уверен адвокат.

Он добавил, что сторона защиты представила исчерпывающие доказательства невиновности многоженца. По словам Почуева, Сухова не обвинят, если расследование будет объективным.

Анна Сухова Фото: Социальные сети

«Но вместе с тем защита констатирует, что в обществе уже сформирован обвинительный вердикт, в том числе под влиянием неоднократных телешоу. И не только телешоу, еще и отдельные депутаты Госдумы отправляют запросы, требования и другие документы в контролирующие и следственные органы», — подчеркнул он.

Почуев рассказал, что семейство Сухова за последние полгода проверяли более 20 раз и не нашли ни одного нарушения в социально-бытовой сфере.

«В отношении детей были проведены психолого-педагогические исследования, которые установили, что они все находятся в достойных условиях, никто не подвергался сексуальному насилию ни с чьей стороны», — резюмировал адвокат.

Сухов рассказывал, что живет в квартире площадью 70 квадратных метров вместе с 14 детьми и тремя женами. Как признавался мужчина, он хочет завести не менее 50 детей. По его словам, иначе он будет считать, что ничего не добился. В январе 2024 года многоженец сообщил о рождении 30-го ребенка.

Что сейчас с дочерью многоженца Сухова Анной

Адвокат дочери Сухова Анны Юлия Вербицкая-Линник заявила NEWS.ru, что психологи и медики сейчас работают с девушкой, поскольку из-за сильнейшего морального и физического стресса у нее развилась эпилепсия. Анна работает и пытается вернуться к нормальной жизни, отметила защитница. Кроме того, девушка намерена получить образование, добавила Вербицкая-Линник.

«Мы понимаем, что впереди очень много следственных действий. Во всех них Анна по мере того, как ее будут вызывать, примет участие. Мы абсолютно уверены, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, будут установлены. И по таким делам крайне важно, если следствие подтвердит и установит то, что говорит Анна, чтобы человек, совершивший преступление, понес максимально строгое наказание», — заверила Вербицкая-Линник.

Анна Сухова и Юлия Вербицкая-Линник Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Как она добавила, Анна согласилась предать огласке произошедшее с ней ради своих братьев и сестер. По словам адвоката, девушка опасается, что других детей Сухова могла постигнуть та же участь.

«Ее нахождение в этой псевдосемье, в этом очень неправильном и сектообразном сообществе, которое пропагандировал Иван Сухов, было ненормальным. Ужасно осознавать, что те дети, которые находятся внутри, эту нездоровую обстановку с какими-то женами, с разрешением на то, чтобы попить или приобрести воды, считают нормальным. Это ненормально. Это признаки опасной тоталитарной псевдохристианской секты», — считает юрист.

Она сравнила многоженца с «президентиком своей маленькой страны», который декларировал внутри сообщества законы, отличающиеся от законодательства РФ.

«И они, по нашему мнению, неоднократно нарушали Уголовный кодекс. Это сейчас будет проверять и устанавливать следствие. Кто нуждается в защите? Те, кто находится внутри этого образования, в первую очередь дети», — резюмировала Вербицкая-Линник.

Читайте также:

Не только Крид: как Лопес, Мадонна ответили за пошлые выступления

Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети

Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?