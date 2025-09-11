Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 13:20

Адвокат раскрыл итоги 20 проверок семьи многоженца Сухова

Адвокат Почуев: 20 проверок не выявили насилия в семье многоженца Сухова

Иван Сухов Иван Сухов Фото: Социальные сети

Многоженец Иван Сухов должен быть оправдан и реабилитирован, поскольку более 20 проверок не выявили никаких нарушений в социально-бытовой сфере его семьи, заявил NEWS.ru адвокат мужчины Дмитрий Почуев. По его словам, следственные органы пытаются вынудить подзащитного признать вину, однако он намерен добиваться правды.

Семья Сухова за последние полгода была подвергнута более чем 20 проверкам различных органов. Ни одна их них не нашла нарушений в социально-бытовой сфере. Он должен быть оправдан и реабилитирован. Но логика работы следственных органов такова, что они пытаются использовать свободу для склонения к признательной позиции, чего в данном случае не будет. На данный момент мной и Суховым были представлены исчерпывающие доказательства его невиновности. Если расследование дальше пойдет объективно, то я уверен, что обвинительного приговора не будет, — пояснил Почуев.

Он выразил обеспокоенность тем, что общественное мнение уже сформировано под влиянием многочисленных телешоу. Адвокат добавил, что на это повлияла активная позиция отдельных депутатов Госдумы, направляющих запросы в контролирующие органы.

В отношении детей были проведены психолого-педагогические исследования. Установлено, что они находятся в достойных условиях, никто не подвергался сексуальному насилию ни с чьей стороны, — подытожил Почуев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Сухова завели уголовное дело после того, как его дочь Анна заявила о домогательствах со стороны отца. По информации канала, девочка подвергалась развратным действиям с 14 лет.

