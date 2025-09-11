Беру лаваш и немного фарша — через 30 минут сочный и сытный ужин готов

Беру лаваш и немного фарша — через 30 минут сочный и сытный ужин готов

Пирог из лаваша — это быстрый и вкусный вариант сытного ужина, который готовится без возни с тестом. Хрустящий лаваш, сочная мясная начинка и нежная сырная заливка создают идеальное сочетание текстур. Блюдо получается ароматным и насыщенным, при этом его приготовление занимает минимум времени.

600 г говяжьего фарша обжаривают с 1 нарезанной луковицей, добавляют 50 г топленого масла, соль, перец, 1 ч. л. сухого чеснока, 0,5 ч. л. паприки и 0,5 ч. л. мясной приправы. Для заливки взбивают 2 яйца с 2 ст. л. майонеза, 3 ст. л. сметаны, 100 г тертой моцареллы, солью и перцем. Лаваш выкладывают в форму, распределяют мясную начинку, сверху заливают яичной смесью. Запекают 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подают горячим, нарезав на порции и украсив зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.