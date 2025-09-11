Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 16:00

Котлеты в тонне жира уходят в прошлое: готовим мясные гнезда с сыром в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты в тонне жира уходят в прошлое: готовим мясные гнезда с сырной начинкой в духовке! Беспроигрышный вариант вкусного и сытного ужина! Это блюдо готовится быстро, а результат всегда восхищает. Нежные, сочные и невероятно ароматные — они станут хитом вашего семейного стола.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 800 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Хлеб белый — 3 кусочка
  • Сыр — 150 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень свежая — 2 пучка
  • Соль, перец черный, чеснок сушеный, приправа для фарша — по вкусу
  • Молоко или вода — для замачивания хлеба

Приготовление

  1. Хлебные кусочки залейте молоком или водой для размягчения. Лук измельчите, зелень мелко порубите, сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске соедините фарш, размоченный и отжатый хлеб, яйцо, половину подготовленной зелени и специи. Тщательно вымесите фарш до однородности. Для начинки смешайте тертый сыр, сметану, оставшуюся зелень и чеснок, пропущенный через пресс.
  2. Сформируйте из фарша круглые лепешки, в центр каждой выложите сырную начинку. Аккуратно защипните края, формируя гнезда. Выложите мясные гнезда в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут до румяной корочки. Подавайте горячими с вашим любимым гарниром.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
