Котлеты в тонне жира уходят в прошлое: готовим мясные гнезда с сыром в духовке

Котлеты в тонне жира уходят в прошлое: готовим мясные гнезда с сырной начинкой в духовке! Беспроигрышный вариант вкусного и сытного ужина! Это блюдо готовится быстро, а результат всегда восхищает. Нежные, сочные и невероятно ароматные — они станут хитом вашего семейного стола.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 800 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Хлеб белый — 3 кусочка
- Сыр — 150 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень свежая — 2 пучка
- Соль, перец черный, чеснок сушеный, приправа для фарша — по вкусу
- Молоко или вода — для замачивания хлеба
Приготовление
- Хлебные кусочки залейте молоком или водой для размягчения. Лук измельчите, зелень мелко порубите, сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске соедините фарш, размоченный и отжатый хлеб, яйцо, половину подготовленной зелени и специи. Тщательно вымесите фарш до однородности. Для начинки смешайте тертый сыр, сметану, оставшуюся зелень и чеснок, пропущенный через пресс.
- Сформируйте из фарша круглые лепешки, в центр каждой выложите сырную начинку. Аккуратно защипните края, формируя гнезда. Выложите мясные гнезда в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут до румяной корочки. Подавайте горячими с вашим любимым гарниром.
