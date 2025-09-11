Котлеты в тонне жира уходят в прошлое: готовим мясные гнезда с сыром в духовке

Котлеты в тонне жира уходят в прошлое: готовим мясные гнезда с сыром в духовке

Котлеты в тонне жира уходят в прошлое: готовим мясные гнезда с сырной начинкой в духовке! Беспроигрышный вариант вкусного и сытного ужина! Это блюдо готовится быстро, а результат всегда восхищает. Нежные, сочные и невероятно ароматные — они станут хитом вашего семейного стола.

Ингредиенты

Фарш мясной — 800 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Хлеб белый — 3 кусочка

Сыр — 150 г

Сметана — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Зелень свежая — 2 пучка

Соль, перец черный, чеснок сушеный, приправа для фарша — по вкусу

Молоко или вода — для замачивания хлеба

Приготовление

Хлебные кусочки залейте молоком или водой для размягчения. Лук измельчите, зелень мелко порубите, сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске соедините фарш, размоченный и отжатый хлеб, яйцо, половину подготовленной зелени и специи. Тщательно вымесите фарш до однородности. Для начинки смешайте тертый сыр, сметану, оставшуюся зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Сформируйте из фарша круглые лепешки, в центр каждой выложите сырную начинку. Аккуратно защипните края, формируя гнезда. Выложите мясные гнезда в форму для запекания и готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут до румяной корочки. Подавайте горячими с вашим любимым гарниром.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.