11 сентября 2025 в 17:50

«ИННОПРОМ. Беларусь»: что покажут на промышленной выставке в Минске?

Фото: «Пресс-служба ИННОПРОМ»

С 29 сентября по 1 октября в Минске пройдет масштабная международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Мероприятие станет ключевой площадкой для демонстрации передовых технологий и укрепления деловых связей между предприятиями России, Беларуси и стран ЕАЭС.

На площади 15 000 м² будут представлены экспозиции ведущих компаний, включая российских гигантов: «АвтоВАЗ», «Ростех», ТМХ, НАМИ, а также белорусские предприятия «Амкодор», БелАЗ, МАЗ. Участие подтвердили и регионы России: Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская и Ульяновская области.

В целом на минском ИННОПРОМ будет представлена выставочная экспозиция широкого спектра технологических решений — от автомобильной промышленности и авиастроения до робототехники и инновационных медицинских решений.

Например, одна из компаний Ульяновской области представит БПЛА «Пиранья-13», обладающий рядом ключевых характеристик в сфере доставки малых грузов, а также поисково-спасательных мероприятий. Его особенностями является усиленная конструкция и электроника, гарантирующие надежность и долговечность в эксплуатации. Посетители смогут увидеть демонстрацию применения дрона, что позволит наглядно оценить его возможности.

Часть экспозиции будет посвящена и беспилотным технологиям, среди которых будут представлены передовые модели, такие как БАС С-80 Агро. Данная модель является летательным аппаратом вертикального взлета и посадки коптерного типа, используемым в сельском хозяйстве для внесения удобрений и средств защиты растений, а также первым сертифицированным в РФ агродроном. В свою очередь, беспилотная авиационная система «Мерлин-ВР», которая также будет представлена на «ИННОПРОМ. Беларусь», предназначена для длительного (более 8 часов) воздушного мониторинга в видимом и инфракрасном диапазонах, позволяющая решать широкий спектр задач: от инспектирования строительства и мониторинга трубопроводов до поисковых операций и ситуативного контроля при чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание в рамках выставки будет уделено и совместным проектам Российской Федерации и Республики Беларусь. «Инженерный АРМ союзного государства» — единая платформа для проектирования, созданная на основе российских и белорусских решений, становится ключевым инструментом цифровизации всех этапов создания новой техники и активно применяется в работе таких гигантов, как БЕЛАЗ и ТМХ.

На Международную промышленную Выставку «ИННОПРОМ. Беларусь» открыта регистрация, где предусмотрены различные форматы участия, в том числе бесплатное посещение выставки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2025 прошла с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Главная тема выставки получила название «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

