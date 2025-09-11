Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:48

Закрытие магазинов «Армии России» опровергли

Военторг-Ритейл: магазины «Армии России» не закрываются

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Закрытия магазинов под брендом «Армия России» не планируется, сообщил оператор сети «Военторг-Ритейл». Таким образом, компания опровергла информацию о том, что все 35 торговых точек якобы прекращают работу, передает РБК.

Магазин, который находился на Новинском бульваре, был закрыт по экономическим показателям. То есть экономически нецелесообразным был для нас данный магазин, поэтому был закрыт. Остальные магазины работают, будут работать в плановом режиме, так как они работали. Никаких закрытий у нас нет и не будет. Все работает в прежнем режиме, полноценно, — уточнили в компании.

Ранее сообщение о полном закрытии сети появилось в Telegram-канале Mash. По данным источника, торговые точки «Армии России» сворачивают работу, включая бывший флагманский магазин на Новинском бульваре, где уже демонтировали вывеску.

До этого сети жестких дискаунтеров в России в первом полугодии 2025 года увеличили совокупную выручку на 27% год к году, достигнув 642 млрд рублей. Рост обусловлен повышенным спросом потребителей на магазины низких цен в условиях экономии. Эксперты отметили, что дальнейшее развитие сегмента возможно преимущественно за счет территориальной экспансии.

