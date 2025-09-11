Изумрудная листва и лимонные цветы: многолетник формирует шаровидный куст и хорошо переносит зиму! Если вы хотите, чтобы ваш сад был красивым с весны до поздней осени, присмотритесь к молочаю многоцветному. Этот неприхотливый многолетник ценится за свои необычные соцветия лимонно-жёлтого оттенка и аккуратную форму куста. Цветёт он с мая по июнь, создавая настоящий солнечный фонтан среди клумбы.

Главное достоинство молочая — его удивительная морозостойкость. Растение спокойно переносит холодные зимы и выдерживает температуры до −30 °C без укрытия. Оно прекрасно растёт на любых почвах, любит солнце, но хорошо переносит и лёгкую полутень. При минимальном уходе кустик сохраняет декоративность весь сезон и остаётся эффектным даже после цветения благодаря изумрудной листве.

Молочай многоцветный особенно хорош в миксбордерах, рокариях и в сочетании с хвойными или злаками. Он помогает создавать яркие композиции и подчёркивает красоту соседних растений. Совет садоводам: посадите несколько кустиков группой у дорожки или рядом с камнями — молочай станет тем самым «солнечным пятном», которое оживит сад даже в пасмурный день.

