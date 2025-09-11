Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:00

Изумрудная листва и лимонные цветы: многолетник формирует шаровидный куст и хорошо переносит зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изумрудная листва и лимонные цветы: многолетник формирует шаровидный куст и хорошо переносит зиму! Если вы хотите, чтобы ваш сад был красивым с весны до поздней осени, присмотритесь к молочаю многоцветному. Этот неприхотливый многолетник ценится за свои необычные соцветия лимонно-жёлтого оттенка и аккуратную форму куста. Цветёт он с мая по июнь, создавая настоящий солнечный фонтан среди клумбы.

Главное достоинство молочая — его удивительная морозостойкость. Растение спокойно переносит холодные зимы и выдерживает температуры до −30 °C без укрытия. Оно прекрасно растёт на любых почвах, любит солнце, но хорошо переносит и лёгкую полутень. При минимальном уходе кустик сохраняет декоративность весь сезон и остаётся эффектным даже после цветения благодаря изумрудной листве.

Молочай многоцветный особенно хорош в миксбордерах, рокариях и в сочетании с хвойными или злаками. Он помогает создавать яркие композиции и подчёркивает красоту соседних растений. Совет садоводам: посадите несколько кустиков группой у дорожки или рядом с камнями — молочай станет тем самым «солнечным пятном», которое оживит сад даже в пасмурный день.

Ранее мы рассказывали о многолетниках — красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!

многолетники
сады
цветы
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Школьник упал в реку с самокатом и выжил
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.