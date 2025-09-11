Подольская честно ответила на вопрос об отношениях с Орбакайте Подольская заявила, что не поддерживает отношений с Орбакайте

Певица Наталья Подольская подтвердила, что не поддерживает никаких отношений с коллегой Кристиной Орбакайте. В интервью MK.RU она рассказала, как относится к сыну артистки Никите Преснякову. По словам Подольской, они хорошо общаются.

Мы не общаемся. Но я уважаю ее, она же мама Никиты, — уточнила певица.

Подольская добавила, что первенец Орбакайте и ее супруга Владимира Преснякова стал идеальным старшим братом для ее собственных сыновей Артемия и Ивана. Причины не состоявшейся с Орбакайте дружбы она не назвала. При этом с бывшим супругом у певицы близкие отношения, уточнила Подольская. По ее словам, они «как две капли воды».

Ранее стало известно, что Пресняков и Подольская потратили на вторую свадьбу более 7 млн рублей. Вечеринка по случаю юбилея знакомства артистов прошла в московском Soho Country Club на Новой Риге. Мероприятие состоялось на открытой террасе у залива, но от бронирования гостиницы для приглашенных пара отказалась, и они разъехались по домам.