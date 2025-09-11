Убийца «Мисс Самарская полиция — 2019» не дожил до конца срока заключения

Осужденный за убийство «Мисс Самарская полиция — 2019» Ирины Янковской Роман Каверин скончался в тюремной больнице, сообщает KP.RU. Смерть наступила еще в августе в исправительном учреждении.

Само убийство полицейской произошло в ночь на 2 ноября 2022 года возле ночного клуба «Карамболь». Каверин пытался познакомиться с сотрудницей ПНД Ириной Янковской, которая отмахнулась от нетрезвого мужчины. В ответ он выхватил нож и нанес женщине смертельное ранение. В ходе следствия Каверин частично признал свою вину, но утверждал, что действовал в рамках самообороны, якобы отражая нападение Янковской. Следствие не нашло подтверждений этой версии, и суд признал его вину в совершении умышленного убийства.

Ранее житель Магнитогорска, который в 2024 году избил своего знакомого, отправился на СВО. Родственники мужчины, который умер от полученных травм, требуют тщательного расследования уголовного дела.

До этого обвиняемый в массовом отравлении Артем Миссюра из Балашихи попытался отказаться от услуг государственного адвоката. Он выразил желание самостоятельно представлять свои интересы в суде, но его ходатайство было отклонено. По данным следствия, Миссюра подсыпал родителям химикаты в еду, рассчитывая на их смерть.