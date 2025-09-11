Празднование Дня города в Москве
Журналист-иноагент с горечью вспомнил день побега из России

Набутов заявил, что принял решение об отъезде из России за несколько часов

Журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что принял решение покинуть Россию за считанные часы. В интервью на YouTube-канале Sheinkin40 он подчеркнул, что от момента осознания, что нужно уехать из страны, до момента самого отъезда прошло 18 часов.

Набутов при этом подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности отъезда, поскольку не любит вспоминать этот момент. По его словам, не стоит держаться за прошлое — нужно двигаться вперед.

Ранее актриса Мария Шалаева рассказала, что устроилась работать в такси в Париже. По словам артистки, ей стыдно и неловко. Шалаева призналась, что волнуется так же, как на съемочной площадке. В 2022 году звезда вместе с детьми перебралась в Париж. Причиной переезда она называла опасение уголовного преследования после участия в протестных акциях вместе с несовершеннолетним сыном.

До этого стало известно, что с актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) взыскивают долги на 275 тысяч рублей. Среди них штрафы и задолженности по кредитам. Известно, что артист зарабатывает мини-концертами, где исполняет собственные антироссийские песни, а также дает актерские мастер-классы.

журналисты
эмиграция
Россия
отъезды
иноагенты
