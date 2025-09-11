Посеяла в сентябре — летом любуюсь на «вишнёвые шапки»! Королева осени без капризов

Тысячелистник «Вишнёвая королева» — это бархатный вишнёвый водопад в вашем саду! Его насыщенные вишнёво-красные соцветия, собранные в плотные щитки, напоминают роскошные гроздья и не выгорают даже на палящем солнце. А какой у него характер — настоящий богатырь!

Я сею тысячелистник под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной он всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Тысячелистник невероятно вынослив: он зимует без укрытия, выдерживает морозы до -40°C, растёт на бедных песчаных почвах и стойко переносит засуху. С июня до сентября его кусты усыпаны яркими соцветиями, привлекая бабочек и пчёл.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.